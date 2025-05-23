Водители двух Volkswagen попали в больницу после ДТП в Саратове

Дорожная авария с пострадавшими произошла в саратовском поселке Юбилейный. Подробности сообщил « СарИнформ » со ссылкой на городскую ГИБДД.

Происшествие случилось на улице Усть-Курдюмской. Согласно данным ведомства, там столкнулись машины Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo. Водителей — мужчин 24 и 74 лет — доставили в больницу с травмами. Проводится проверка.