Водители автомобилей Toyota и Hyundai столкнулись на трассе в ЯНАО

На трассе «Надым — Аэропорт» (ЯНАО) произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Hyundai. В результате происшествия пострадал водитель Toyota. Об этом Ura.ru сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Около 17 часов 15 минут, на одном километре автодороги „Надым — Аэропорт“ водитель автомобиля Toyota при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автомобилю Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля „Toyota“ получил телесные повреждения», — пишет ведомство.

Также в этот день в Ноябрьске на улице Магистральная, 118, произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля «Урал».

С начала 2025 года на ямальских дорогах зарегистрировано 2812 ДТП, в которых погибло 14 человек и 185 получили травмы, в их числе 30 детей.