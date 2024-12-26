Водитель заплатит 1,5 тысячи рублей за парковку на трамвайных путях в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в Канавинском районе водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за парковку на трамвайных путях. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Фото легкового автомобиля, заблокировавшего движение трамваев, появилось в соцсетях 23 декабря. Полицейские установили личность водителя-нарушителя и составили административный протокол. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Теперь нарушителю предстоит заплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
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