Водитель выпал из автобуса и попал под его колеса в Нижегородской области

Редкое дорожное происшествие с участием муниципального автобуса зафиксировали в Дзержинске Нижегородской области. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, во время движения двери общественного транспорта внезапно открылись, из-за чего водитель упал на дорогу. Затем движущийся автобус переехал мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.