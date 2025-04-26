Водитель выпал из автобуса и попал под его колеса в Нижегородской области

Редкое дорожное происшествие с участием муниципального автобуса зафиксировали в Дзержинске Нижегородской области. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, во время движения двери общественного транспорта внезапно открылись, из-за чего водитель упал на дорогу. Затем движущийся автобус переехал мужчину.
Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.
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