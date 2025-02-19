Водитель внедорожника сбил маленького ребенка на санках в Петербурге

Дорожная авария с участием ребенка 2021 года рождения произошла в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today .

Происшествие случилось на Рыбацком проспекте. Там 56-летний водитель машины Volkswagen Touareg сбил дошкольника, которого мать перевозила на санках по зебре.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Известно, что автомобилист семь раз нарушал ПДД в течение 2024–2025 года. Проводится проверка.