Водитель внедорожника сбил маленького ребенка на санках в Петербурге
Дорожная авария с участием ребенка 2021 года рождения произошла в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today.
Происшествие случилось на Рыбацком проспекте. Там 56-летний водитель машины Volkswagen Touareg сбил дошкольника, которого мать перевозила на санках по зебре.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Известно, что автомобилист семь раз нарушал ПДД в течение 2024–2025 года. Проводится проверка.
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