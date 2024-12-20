Водитель ВАЗа сбил 83-летнего мужчину в Лабинске

Фото: РИА «Новости»

В Лабинске 19 декабря около 19:00 на улице Делегатской произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 30-летнего водителя со стажем вождения несколько месяцев наехал на 83-летнего пенсионера, написала «Кубань 24».

Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был нерегулируемый пешеходный переход.

Пенсионера госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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