Водитель ВАЗа сбил 83-летнего мужчину в Лабинске

В Лабинске 19 декабря около 19:00 на улице Делегатской произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 30-летнего водителя со стажем вождения несколько месяцев наехал на 83-летнего пенсионера, написала «Кубань 24».