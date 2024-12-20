Водитель ВАЗа сбил 83-летнего мужчину в Лабинске

В Лабинске 19 декабря около 19:00 на улице Делегатской произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 30-летнего водителя со стажем вождения несколько месяцев наехал на 83-летнего пенсионера, написала «Кубань 24».
Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был нерегулируемый пешеходный переход.
Пенсионера госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Вдове генерала Кириллова передали «Золотую Звезду» Героя России
Сумма единого пособия в России в 2025 году превысит 17 тысяч рублей
Хинштейн назвал тип ударивших по Рыльску ракет
На первых объектах нацсистемы обращения с промышленными отходами начались испытания
Российские мусульмане этим не болеют. Милонов — о многоженстве
Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте