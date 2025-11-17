Водитель ВАЗа погиб при столкновении с бетонными блоками в Нижегородской области

Смертельная авария произошла в в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно предварительной информации, 66-летний автомобилист на ВАЗ-2106 нарушил скоростной режим. В результате машина столкнулась с бетонными конструкциями барьерного типа, установленными вдоль дороги.
Полученные травмы оказались смертельными, мужчина скончался до приезда спасательных служб. Проводится проверка.
