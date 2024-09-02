Водитель трамвая предстанет перед судом по делу о гибели пешехода в Петербурге

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП. Перед судом предстанет 46-летний водитель трамвая, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Происшествие случилось весной 2024 года на Наличной улице. Согласно данным ведомства, общественный транспорт выехал на «зебру», несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Впоследствии трамвай сбил трех пешеходов. Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Фигурант полностью признал вину.