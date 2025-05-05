Водитель трактора погиб в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области 4 мая произошло смертельное ДТП. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в пресс-службе областного отдела Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в Марксовском районе, у села Караман. В 18:00 водитель трактора съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.