Водитель трактора погиб в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области 4 мая произошло смертельное ДТП. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в пресс-службе областного отдела Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась в Марксовском районе, у села Караман. В 18:00 водитель трактора съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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