Водитель Toyota погиб в результате аварии в Ростовской области
Смертельная авария с участием иномарки произошла накануне в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
Водитель Toyota Land Cruiser Prado во время движения по проспекту Победы Революции внезапно съехал с автодороги и влетел в дорожный знак. Он погиб на месте еще до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Сообщается, что погибшему было 52 года.
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