Водитель Toyota погиб в результате аварии в Ростовской области

Смертельная авария с участием иномарки произошла накануне в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado во время движения по проспекту Победы Революции внезапно съехал с автодороги и влетел в дорожный знак. Он погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Сообщается, что погибшему было 52 года.