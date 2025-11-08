Водитель снегоболотохода предстанет перед судом в Петербурге за ДТП с пострадавшим

В Пушкинский районный суд поступило уголовное дело в отношении петербуржца, который обвиняется в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью пассажира. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.