Водитель снегоболотохода предстанет перед судом в Петербурге за ДТП с пострадавшим

В Пушкинский районный суд поступило уголовное дело в отношении петербуржца, который обвиняется в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью пассажира. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Согласно данным ведомства, мужчина управлял снегоболотоходом без водительского удостоверения категории «АI». Фигурант превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте