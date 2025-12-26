Водитель снегоболотохода погиб при возгорании транспортного средства на Ямале
На трассе в Ямальском районе (ЯНАО) произошло возгорание снегоболотохода, водитель транспортного средства погиб. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе ЕДДС муниципального округа Ямальский район.
«26.12.2025 года в 120 километрах от села Новый Порт загорелся снегоболотоход. В результате возгорания погиб водитель», — уточнили в ведомстве.
По факту случившегося проводится расследование.
