Водитель скончался в больнице после столкновения с бетонным блоком в Саратове

В четверг, 20 февраля, в Саратовской области произошло три аварии, связанных со столкновением с препятствием. В одном из случаев водитель скончался в больнице. Эту информацию телеканалу «Саратов 24» предоставили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Первое ДТП случилось на 138-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград рядом с селом Широкий Буерак. Автомобиль Lada Granta под управлением мужчины 1981 года рождения столкнулся с бетонным блоком. Водителя доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Вторая авария произошла на улице Гагарина в селе Узморье. Предварительно, 22-летний мужчина за рулем машины Lada Kalina врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия пострадал 17-летний пассажир легковушки, его госпитализировали.

Ранее сообщалось о третьем ДТП, произошедшем в Саратове напротив одного из домов на улице Панфилова. Автомобиль Mazda под управлением водителя 1984 года рождения врезался в световую опору. Шофера с различными травмами доставили в больницу.