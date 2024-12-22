Водитель сбил подростка и скрылся после ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области Lada Kalina сбила подростка, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места аварии. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

В результате ДТП 17-летний юноша получил травмы, его увезли в больницу. Водителя удалось задержать через несколько часов.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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