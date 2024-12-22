Водитель сбил подростка и скрылся после ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области Lada Kalina сбила подростка, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места аварии. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.