Водитель сбил пешехода на улице Аустрина в Пензе и скрылся с места ДТП

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП в пензенском микрорайоне Север. Детали дорожной аварии сайту «Пенза Пресс» рассказали в региональном отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции.

По данным полиции, происшествие случилось недалеко от дома № 3А на улице Аустрина. Под колеса транспортного средства попал 52-летний мужчина. Пострадавшего с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность водителя и марку машины. За оставление места ДТП виновник может получить штраф, арест до 15 суток или лишение водительских прав на срок от года до полутора лет.