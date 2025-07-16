Водитель рейсового автобуса врезался в павильон в Перми

Водитель рейсового автобуса в Перми столкнулся с торговым объектом на улице Маршала Рыбалко, стараясь предотвратить столкновение с другим автотранспортом. Об этом заявила прокуратура Пермского края в официальном сообщении, написал Ura.ru.

Проведение проверки поручено сотрудникам прокуратуры Кировского района Перми. Первоначальные данные показывают, что шофер пытался среагировать на маневры иного транспортного средства, но потерял контроль над автобусом, врезавшись в торговый павильон.

Сотрудникам предстоит выяснить все подробности происшествия, изучить соблюдение правил перевозки пассажиров и нормативов безопасного передвижения. Проверочные мероприятия проводятся силами ведомства.

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