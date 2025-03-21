Водитель рейсового автобуса погиб на Пулковском шоссе в Петербурге

На парковке автозаправочной станции на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Волгобас». Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Транспортное средство въехало на припаркованный автомобиль, а затем врезалось в забор.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автобуса, которому на вид около 40 лет, скончался. Полиция устанавливает личность погибшего и проводит проверку. Предварительно, смерть не связана с происшествием.
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