Водитель рейсового автобуса погиб на Пулковском шоссе в Петербурге

На парковке автозаправочной станции на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Волгобас». Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

Транспортное средство въехало на припаркованный автомобиль, а затем врезалось в забор.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автобуса, которому на вид около 40 лет, скончался. Полиция устанавливает личность погибшего и проводит проверку. Предварительно, смерть не связана с происшествием.