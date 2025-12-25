Водитель предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим мотоциклистом в Петербурге

Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя по факту ДТП в Северной столице, направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, 55-летний автомобилист на Chevrolet, следуя по улице Бестужевской, не убедился в безопасности маневра и сбил мотоциклиста. У байкера диагностировали тяжелые травмы.

Виновнику ДТП вменяют причинение тяжкого вреда здоровью человека. В ближайшее время он предстанет перед судом.