Водитель предстанет перед судом в Кемерове за ДТП с гибелью женщины

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летнего водителя, направили в суд Кемерова для рассмотрения по существу. Об этом сообщил « Сiбдепо ».

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии опьянения, сел за руль машины. Он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с земляным валом.

В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.