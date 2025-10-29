Водитель легкового авто пострадал в ДТП с фурой в ЯНАО

В Губкинском, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль попал под колесную базу грузовой фуры. Об этом написало Ura.ru .

Сообщается, что водитель легкового автомобиля не смог самостоятельно выбраться из поврежденной машины, и на место инцидента прибыли сотрудники 12-й пожарно-спасательной части. Спасатели произвели деблокировку пострадавшего и передали его медикам скорой помощи. Сообщений о погибших не поступало.

Фотографии с места происшествия показывают, что легковой автомобиль пострадал настолько сильно, что превратился в груду искореженного металла. ДТП произошло 29 октября в 8:04 утра на 471-м километре автодороги Сургут — Салехард.