Водитель получил шесть лет колонии за гибель ребенка в ДТП под Пермью | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 16:04 Водитель получил шесть лет колонии за гибель ребенка в ДТП под Пермью

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Суд в Пермском крае вынес приговор 65-летнему автомобилисту, по вине которого погиб ребенок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Авария произошла осенью 2023 года в Бардымском районе. Установлено, что водитель, находясь в состоянии опьянения, съехал с дороги, из-за чего машина несколько раз перевернулась.

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В результате четырехлетняя пассажирка получила смертельные травмы. Фигуранту назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.