Водитель получил наказание за наезд на пешехода в Салехарде

В Салехарде осудили водителя за нарушение правил дорожного движения, которое привело к серьезной травме пешехода. Об этом Ura.ru проинформировала прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно данным, предоставленным прокуратурой ЯНАО на официальном сайте, «водитель не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы».
Дорожно-транспортное происшествие случилось в октябре 2024 года. Помимо уголовного наказания, суд обязал виновного возместить потерпевшему моральный вред в размере 500 тысяч рублей. На текущий момент приговор еще не вступил в законную силу, и стороны имеют право обжаловать его в установленном порядке.
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