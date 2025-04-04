Водитель пойдет под суд в Кемерове за ДТП с погибшим подростком

В Кемерове 54-летний водитель Mitsubishi Pajero окажется на скамье подсудимых по делу о гибели подростка в ДТП. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили представители Следственного комитета Кузбасса.

По версии правоохранителей, летом прошлого года фигурант нарушил ПДД и столкнулся с мотоциклом под управлением 16-летнего подростка. Несовершеннолетний скончался от травматического шока.

Против автомобилиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Собранные доказательства подтверждают вину водителя, дело передали в суд для рассмотрения по существу.