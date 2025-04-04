Водитель пойдет под суд в Кемерове за ДТП с погибшим подростком

В Кемерове 54-летний водитель Mitsubishi Pajero окажется на скамье подсудимых по делу о гибели подростка в ДТП. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили представители Следственного комитета Кузбасса.
По версии правоохранителей, летом прошлого года фигурант нарушил ПДД и столкнулся с мотоциклом под управлением 16-летнего подростка. Несовершеннолетний скончался от травматического шока.
Против автомобилиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Собранные доказательства подтверждают вину водителя, дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть страну
Онлайн-запись первоклассников в школы открылась в Чехове
Заседание членов Ассоциации ветеранов СВО прошло в Химках
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные
Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году
Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте