Водитель перевернувшейся легковушки погиб в Саратовской области

Смертельная авария произошла в Советском районе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на данные УГИБДД региона.

Согласно информации ведомства, вблизи села Жданова водитель машины «Лада Приора» не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Автомобилист получил серьезные травмы. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Проводится проверка.