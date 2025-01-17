Водитель перевернувшейся легковушки погиб в Саратовской области
Смертельная авария произошла в Советском районе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на данные УГИБДД региона.
Согласно информации ведомства, вблизи села Жданова водитель машины «Лада Приора» не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
Автомобилист получил серьезные травмы. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Проводится проверка.
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