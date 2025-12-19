Водитель Nissan без прав погиб в аварии во Всеволожском районе Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 18 декабря на первом километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск» 33-летний водитель автомобиля Nissan Tiida, не имея водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась в канаву с водой.

В результате аварии водитель погиб от полученных травм. Его 38-летний пассажир был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.