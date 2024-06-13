Водитель, насмерть сбивший пешехода в Петербурге, отделался условным сроком

В Пушкине водителю, который насмерть сбил пешехода, дали условный срок. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

В сентябре прошлого года водитель насмерть сбил на «зебре» пешехода. Мужчина ехал со скоростью 110 километров в час и не притормозил перед переходом.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя осудили на на 1,5 года условно.

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