Водитель, насмерть сбивший пешехода в Петербурге, отделался условным сроком

В Пушкине водителю, который насмерть сбил пешехода, дали условный срок. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

В сентябре прошлого года водитель насмерть сбил на «зебре» пешехода. Мужчина ехал со скоростью 110 километров в час и не притормозил перед переходом.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя осудили на на 1,5 года условно.