Водитель насмерть сбил женщину в Перми и скрылся

Смертельная авария произошла в пермском микрорайоне Заостровка. Подробности сообщил Properm.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, на улице Маяковского автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть в запрещенном месте. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Виновник аварии скрылся. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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