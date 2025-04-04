Водитель насмерть сбил женщину в Перми и скрылся
Смертельная авария произошла в пермском микрорайоне Заостровка. Подробности сообщил Properm.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, на улице Маяковского автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть в запрещенном месте. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
Виновник аварии скрылся. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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