Водитель насмерть сбил мужчину на трассе в Башкирии и скрылся

Правоохранители устанавливают личность водителя, который устроил смертельное ДТП в Илишевском районе Башкирии. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью на 1171-м километре трассы М-7. По информации ведомства, неизвестный водитель сбил 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался от полученных травм. Организована проверка.

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