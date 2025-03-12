Водитель нарушил ПДД и погиб под колесами КамАЗа на трассе Екатеринбург — Курган

Обгон в неположенном месте стал причиной смертельного ДТП в Белоярском районе Свердловской области. Авария произошла на участке трассы Екатеринбург — Курган. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 57-летний мужчина за рулем автомобиля «Нивы» выехал на полосу встречного движения для обгона. При этом маневр совершался в неположенном месте.
В результате шофер столкнулся со встречным КамАЗом. Виновник дорожного происшествия от тяжелых травм скончался на месте. Сотрудники полиции организовали расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.
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