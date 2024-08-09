Водитель мотоцикла пострадал в аварии в Нижнем Новгороде

Авария с участием 51-летнего мотоциклиста произошла накануне на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на областное Управление Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель Renault не уступил дорогу на перекрестке неравнозначных дорог, в результате чего столкнулся с мотоциклистом. Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу.

О его состоянии не сообщается.

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