Водитель мотоцикла пострадал в аварии в Нижнем Новгороде

Авария с участием 51-летнего мотоциклиста произошла накануне на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на областное Управление Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель Renault не уступил дорогу на перекрестке неравнозначных дорог, в результате чего столкнулся с мотоциклистом. Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу.

О его состоянии не сообщается.