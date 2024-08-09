Сегодня 13:45 Водитель мотоцикла пострадал в аварии в Нижнем Новгороде
Авария с участием 51-летнего мотоциклиста произошла накануне на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил
сайт pravda-nn.ru со ссылкой на областное Управление Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель Renault не уступил дорогу на перекрестке неравнозначных дорог, в результате чего столкнулся с мотоциклистом. Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу.
О его состоянии не сообщается.
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