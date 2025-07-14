Водитель мотоцикла погиб в ДТП с электросамокатом в Петербурге

Мотоцикл и электросамокат стали участниками ДТП в Санкт-Петербурге. Авария произошла в понедельник, 14 июля, около 01:10 на Московском проспекте недалеко от дома №204. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, участниками столкновения стали 41-летний водитель мотоцикла марки Ducati и 18-летний молодой человек на электросамокате. Оба транспортные средства двигались в одном направлении.

В результате ДТП владелец мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Юношу, который управлял самокатом, экстренно доставили в больницу в критическом состоянии.

Сейчас правоохранительные органы активно разбираются в обстоятельствах случившегося, проводится служебная проверка.