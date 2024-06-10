Водитель мотоцикла, который спровоцировал ДТП на трассе в ХМАО, умер в больнице

Смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки произошла накануне на трассе Нефтеюганск — Сургут в ХМАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

Водитель мотоцикла BMW на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Мужчина погиб спустя сутки в больнице.

Информации о других погибших и пострадавших не поступало.

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