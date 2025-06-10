Водитель мопеда погиб в дорожной аварии под Усть-Качкой

В понедельник, 9 июня, на трассе Пермь-Усть-Качка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда. Инцидент зарегистрирован Госавтоинспекцией Пермского края, написал сайт properm.ru .

Примерно в 14:10 водитель мопеда Vento, родившийся в 1977 году, двигался в сторону Перми. Приближаясь к 42-му километру автодороги, мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, расположенное справа по направлению движения.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и водитель скончался на месте происшествия. Отдел МВД России «Пермский» начал проверку обстоятельств ДТП, причины и условия происшествия уточняются.