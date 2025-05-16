Водитель мопеда погиб при столкновении с иномаркой в Челябинской области

Смертельная авария произошла в Аше Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Согласно данным ведомства, 16 мая на улице Мира столкнулись иномарка CHANGAN и мопед, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. Предположительно, виновником ДТП стал байкер, который не убедился в безопасности маневра при повороте.

В результате водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных травм. Проводится проверка.