Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП с грузовиком под Калининградом
Дорожная авария с участием фуры произошла в Гурьевском районе Калининградской области. Не обошлось без пострадавших, сообщило «АБН24» со ссылкой на данные очевидцев.
По предварительной информации, микроавтобус Fiat врезался в грузовик MAN. Последний был припаркован на обочине из-за технических неисправностей.
В результате ДТП травмы получил водитель фургона. Ему потребовалась госпитализация.
Стало известно о состоянии радиационного фона в Курской области
Многодетные семьи из Подольска получили канцелярские наборы для первоклассников
Более 1,3 миллиона человек посетили павильон Минпровещения на выставке «Россия»
Модельеры из Коломны победили XII Международном профессиональном конкурсе
Свыше 1,2 тысячи летних кафе открыли в этом году в Подмосковье
Жители Подольска отправили в зону СВО маскировочные сети и нашлемники
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте