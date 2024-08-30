Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП с грузовиком под Калининградом

Дорожная авария с участием фуры произошла в Гурьевском районе Калининградской области. Не обошлось без пострадавших, сообщило «АБН24» со ссылкой на данные очевидцев.

По предварительной информации, микроавтобус Fiat врезался в грузовик MAN. Последний был припаркован на обочине из-за технических неисправностей.

В результате ДТП травмы получил водитель фургона. Ему потребовалась госпитализация.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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