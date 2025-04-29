Водитель микроавтобуса пострадал при столкновении с забором на Кубани
Мужчина пострадал в дорожной аварии, которая произошла на территории станицы Ивановской Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, 28-летний водитель микроавтобусе Peugeot, следуя на высокой скорости, слетел с дороги и протаранил забор частного дома.
Автомобилисту потребовалась медицинская помощь. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка.
Маргарита Симоньян приняла тяжелое решение с детьми Кеосаяна
В Госдуму внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысяч рублей в месяц
Брата главаря ОПГ депортировали в Россию из Таиланда
«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском
Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов
Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МИД ОАЭ Аль Нахайяна
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте