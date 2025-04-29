Водитель микроавтобуса пострадал при столкновении с забором на Кубани

Мужчина пострадал в дорожной аварии, которая произошла на территории станицы Ивановской Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 28-летний водитель микроавтобусе Peugeot, следуя на высокой скорости, слетел с дороги и протаранил забор частного дома.

Автомобилисту потребовалась медицинская помощь. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка.

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