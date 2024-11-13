Один человек стал жертвой массовой аварии, еще двое пострадали. Дорожное происшествие с участием трех автомобилей случилось на 240-м километре трассы Курган — Шадринск — Екатеринбург, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Курганской области.
Правоохранители сообщили, что, предварительно, водитель машины марки BMW выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mercedes-Benz. От удара последний автомобиль влетел в грузовик Sitrak.
В результате шофер Mercedes получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте ДТП. Предполагаемого виновника аварии и его пассажира доставили в больницу с различными повреждениями.
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