Водитель машины каршеринга сбил двух пешеходов в Приморском районе Петербурга

Два человека пострадали в ДТП с участием машины каршеринга в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла вечером на пересечении улиц Мебельной и Яхтенной. Согласно данным ведомства, водитель, управляя арендованной иномаркой Chery, сбил двух пешеходов.

Травмы получили 22-летний мужчина и женщина 50 лет. Им потребовалась госпитализация.

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