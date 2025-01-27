Водитель легковушки сбил женщину в Волгограде и скрылся с места ДТП

Правоохранители устанавливают личность автомобилиста, который устроил ДТП в Волгограде и скрылся. Об этом сообщили « Новости Волгограда » со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла вечером на улице Кузнецкой. По предварительной информации, водитель легковушки сбил 49-летнюю женщину, однако останавливаться не стал. Он бросил пострадавшую без помощи и уехал в неизвестном направлении.

После ДТП женщина обратилась к медикам. Стражи порядка разыскивают автомобилиста.