Водитель легковушки сбил работника коммунального предприятия в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел несчастный случай с работником ООО «Жилсервис № 18». Сотрудник коммунального предприятия стал участником ДТП, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Гострудинспекции.
Известно, что 67-летний специалист по комплексной уборке и содержанию домовладения получил травмы во время работы. Мужчина занимался уборкой контейнерной площадки для мусора, когда стоявший рядом легковой автомобиль начал двигаться задним ходом. В результате машина сбила работника.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
