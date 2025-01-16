Водитель легковушки с подложными номерами пострадал в ДТП в Ижевске

Автомобили ВАЗ-2112 и Kia Ceed столкнулись утром 15 января в Ижевске. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.