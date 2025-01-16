Водитель легковушки с подложными номерами пострадал в ДТП в Ижевске

Автомобили ВАЗ-2112 и Kia Ceed столкнулись утром 15 января в Ижевске. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным полицейских, в результате ДТП 19-летний водитель ВАЗа получил травмы различной степени тяжести.
Стражи порядка выяснили, что на отечественной машине были установлены подложные госномера, а ее владелец был лишен водительских прав.
В отношении нарушителя составили административные материалы. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.
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