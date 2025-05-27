Водитель легковушки пострадал в ДТП с иномаркой в Карелии
Дорожная авария произошла в Прионежском районе Карелии. Подробности сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, водитель машины Infiniti, следуя по деревне Лехнаволоке, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ с прицепом.
Травмы получил 37-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой. Проводится проверка.
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