Водитель легковушки пострадал в ДТП с иномаркой в Карелии

Дорожная авария произошла в Прионежском районе Карелии. Подробности сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, водитель машины Infiniti, следуя по деревне Лехнаволоке, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ с прицепом.

Травмы получил 37-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой. Проводится проверка.

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