Водитель легковушки пострадал в ДТП с иномаркой в Карелии

Дорожная авария произошла в Прионежском районе Карелии. Подробности сообщил « КарелИнформ » со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, водитель машины Infiniti, следуя по деревне Лехнаволоке, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ с прицепом.

Травмы получил 37-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой. Проводится проверка.