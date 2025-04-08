Водитель легковушки получил травмы, врезавшись в сугроб на Ямале

Один человек пострадал в ДТП на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Авария произошла на проспекте Мира в Губкинском. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, мужчина за рулем легкового автомобиля Lada не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате машина врезалась в сугроб.

Водитель получил травмы различной степени тяжести. Как отметили в полиции, с начала 2025 года в округе зарегистрировано уже 1517 дорожно-транспортных происшествий. Их жертвами стали пять человек.