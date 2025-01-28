Водитель легковушки погиб в массовом ДТП на трассе под Нижним Новгородом

Один человек стал жертвой массовой аварии на участке федеральной трассы М-12 «Восток» в Пильнинском районе Нижегородской области. Детали столкновения сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По предварительной информации ведомства, большегруз загорелся на ходу и остановился на проезжей части. Ехавший за ним грузовик применил экстренное торможение, в результате чего в него врезался автомобиль Nissan X‑trail.
Дорожное происшествие унесло жизнь 61-летнего водителя кроссовера. От тяжелых травм мужчина погиб на месте. Его тело зажало в салоне иномарки. Спасатели деблокировали погибшего с помощью специального оборудования.
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