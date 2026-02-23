Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Нижнем Новгороде

Один человек стал жертвой ДТП в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Авария произошла вечером в четверг, 19 февраля, около 17:45 на улице Ясной, дом №17. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
По предварительной информации ведомства, автомобиль Lada Granta под управлением 44-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Haval.
Водитель Lada получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает все детали трагедии.
