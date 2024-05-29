Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Тюменью

Авария с участием грузовика в Тюменской области унесла жизнь мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на 181-м километре трассы Р-404 в сторону Ханты-Мансийска. Согласно данным ведомства, из-за выезда на встречную полосу столкнулись машины Hyundai и SHACMAN.

Смертельные травмы получил 36-летний водитель легковушки. Его пассажиру потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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