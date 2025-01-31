Водитель легковушки погиб, съехав в кювет на трассе в Ростовской области

Один человек получил смертельные травмы в ДТП с перевернувшейся машиной под Ростовом-на-Дону. Детали аварии сообщает сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, дорожное происшествие случилось на трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. За рулем автомобиля Lada Granta находился 53-летний мужчина, который потерял управление и съехал в кювет.
После этого машина перевернулась и получилась серьезные механические повреждения. От тяжелых травм водитель скончался на месте.
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