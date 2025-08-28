Водитель легковушки погиб при столкновении с поездом в Амурской области

Утром в четверг, 28 августа, произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Амурской области. В результате аварии погиб водитель машины. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

По данным ведомства, происшествие случилось в 10:07 по местному времени на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск ЗабЖД. Предварительно, все предупреждающие сигналы работали исправно. Однако водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №392 сообщением Чита — Благовещенск.

Несмотря на попытки машиниста экстренно затормозить, расстояние до машины оказалось недостаточным. Пассажиры и локомотивная бригада поезда не пострадали. В связи с инцидентом ожидаются задержки пассажирских поездов №392 и №318.