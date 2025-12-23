Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Курганской области
Смертельная авария произошла в Юргамышском округе Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
Согласно информации ведомства, на 212-м километре автодороги «Иртыш» водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Magnum.
Предполагаемый виновник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажиру потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте