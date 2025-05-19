Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом в Екатеринбурге

Легковушка и пассажирский автобус стали участниками смертельного ДТП в Екатеринбурге. Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Ильича. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным полиции, мужчина 1995 года рождения за рулем Lada Granta врезался в пассажирский автобус НЕФАЗ, который стоял на светофоре в ожидании разрешающего сигнала.
В результате столкновения водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и скончался до прибытия медиков. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.
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